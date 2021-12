Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Brand, Zeugenaufruf

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 19 Uhr stand in der Friedrich-Ebert-Straße eine für den Sperrmüll auf der Straße bereitgestellte Couch in Flammen. Die Flammen waren bereits auf eine Hecke übergegriffen. Die Anwohner versuchten noch bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die weiteren Löscharbeiten übernahm danach die Feuerwehr Sinsheim. Sachschaden ist erfreulicherweise nicht entstanden. Die Ursache für den Brand konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die polizeilichen Brandermittlungen wurden zwischenzeitlich aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/ 690-0, in Verbindung zu setzen.

