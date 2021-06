Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch // Radios geklaut // Geldbörse weg

Lüdenscheid (ots)

Versuchter Einbruch

Im Tatzeitraum vom 11.06.2021 bis 14.06.2021 versuchten ein oder mehrere in eine Wohnung in der Straße Am Gartenhang einzudringen. Dabei beschädigten sie den Türrahmen, gelangten aber nicht in die Innenräume der Wohnung. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unbemerkt. Es entstand Sachschaden.

Radios geklaut

Im Zeitraum zwischen dem 12.06.2021 und 14.06.2021 wurden aus vier abgestellten Lkw die Radios entwendet. Die Fahrzeuge waren nicht verschlossen, aber auf einem gesicherten Gelände an der Werdohler Landstraße abgestellt. Es handelt sich um ältere Fahrzeugmodelle, teilweise ohne Zulassung. Es entstand lediglich geringer Schaden.

Geldbörse weg

Am 14.06.2021, zwischen 10.30 Uhr und 11:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse eines 87-jährigen Lüdenscheiders. Der Geschädigte hielt sich zum Tatzeitpunkt in einem Supermarkt an der Straße Hohe Steinert auf. Er bezahlte seine Einkäufe noch, beim anschließenden Zusteigen in sein Fahrzeug bemerkte er aber schon den Diebstahl. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0. (Becks)

