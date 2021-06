Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ärger im Wiesengrund // Fanta und Heckenschere

Iserlohn (ots)

Ärger im Wiesengrund

Am 14.06.2021 kam es gegen 11 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Grundschule Wiesengrund. Ein 11-jähriger Junge wurde in der zweiten großen Pause von einem unbekannten männlichen Jugendlichen geschlagen und getreten. Der unbekannte Täter hatte den Jungen angesprochen. Hintergrund war wohl ein vorausgegangener Streit mit einem anderen Schüler der Grundschule. Der 11-Jährige wurde zunächst geschubst und erhielt dann mehrere Schläge ins Gesicht und Tritte in den Bauch. Als ein Lehrer hinzukam, flüchtete der Jugendliche mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Grundschüler erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und klagte über Bauchschmerzen. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 17 Jahre alt, stabile Figur, kurze blonde Haare, ca. 1,76 m groß, Zahnspange

Fanta und Heckenschere

Am 14.06.2021 erstattete ein 44-jähriger Iserlohner Anzeige wegen Diebstahls eines Gartengerätes. Bereits einen Tag zuvor war ein unbekannter Täter in den Morgenstunden in seine Gartenhütte am Reiterweg eingedrungen und entwendete ein Gartengerät und eine Fanta. Dafür musste er einen Zaun überwinden. Anschließend entfernte er sich unbemerkt von der Örtlichkeit.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

(Becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell