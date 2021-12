Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unfallflucht mit Alkohol; Platzverweise

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr fuhr eine 28-jährige Autofahrin mit ihrem Opel Astra mit Berliner Kennzeichen die ABB-Brücke stadtauswärts und kam kurz vor der Kreuzung zur Straße Auf dem Sand nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß sie gegen eine Leitplanke und fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Mannheim-Käfertal davon. Das Auto war mit drei weiteren Personen besetzt. Direkt hinter der Flüchtigen fuhr eine aufmerksame Polizeibeamtin des Polizeireviers Mannheim-Oststadt, die mit ihrem Pkw privat unterwegs war. Sie verfolgte den Pkw und verständigte gleichzeitig über Handy das zuständige Polizeirevier. Der Pkw konnte dann kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal in der Wormser Straße gestoppt werden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Unfallsachschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es in der Wormser Straße zu massiven Störungen durch die drei Mitfahrer der Unfallflüchtigen. Die drei jungen Männer im Alter von 23 - 25 Jahren behinderten lautstark die Unfallaufnahme. Nach einem erteilten Platzverweis entfernten sie sich zwar zunächst, kamen aber wieder zurück. Ein 25-Jährige wurde daraufhin bis zum Ende der Unfallaufnahme in Gewahrsam genommen, die beiden anderen entfernten sich. Alle Drei erhalten nun eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell