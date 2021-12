Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Kellereinbruch¸ Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr bis Samstag, 9:30 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter in der Vangerowstraße 69 eine Kellerparzelle, indem sie das Gitter durchtrennten und so in den durch ein Vorhängeschloss gesicherten Raum gelangten. Daraus wurden folgende Werkzeuge im Gesamtwert von über 1.000 Euro entwendet, ein Einhell Bohr-Meiselhammer, Bewald Werkzeugkoffer mit Stichsäge, Iso-Schrauber, Werkzeugsatz, Bewald Bitset, Sägeblattset, zwei Bewald Werkzeugkoffer für Geräte mit Bewald Schlagschrauber, LED-Lampe und Akkus sowie ein Bewald Akku-Kompressor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 99 1700, in Verbindung zu setzen.

