Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Sonntag, zwischen 9:00 und 18:00 Uhr wurde in der frei zugänglichen Tiefgarage Alte Glockengießerei ein schwarzes Trekkingrad entwendet. Das ca. 2.000 Euro teure Rad war mit einem hochwertigen Faltschloss gesichert, das der Täter vermutlich mit einer Flex durchtrennte und am Tatort zurückließ. Das schwarze (ebony matt) Trekkingrad wird wie folgt beschrieben, Marke VSF Fahrradmanufaktur, Modell T700 Disc, Modelljahr 2020, Gepäckträger, rote Klingel, in weißer oder grauer Schrift steht der Herstellername auf dem Rahmen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 99 1700, in Verbindung zu setzen.

