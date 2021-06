Polizei Mettmann

POL-ME: 68-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt - Langenfeld - 2106021

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (02. Juni 2021) wurde eine 68-jährige Pedelecfahrerin von dem Fahrzeug einer 29-jährigen Langenfelderin auf der Brandsackerstraße in Langenfeld erfasst und schwer verletzt. Die 68-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war geschehen:

Gegen 07:25 Uhr befuhr eine 29-jährige Langenfelderin mit ihrem Hyundai die Brandsackerstraße in Richtung Blumenstraße in Langenfeld. Verkehrsbedingt musste sie in Höhe der Haus-Nummer 6 hinter einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug halten. Nachdem der entgegenkommende Fahrzeugverkehr sie passiert hatte, fuhr sie, ohne zu blinken, nach links aus ihrer Warteposition los. Hierbei touchierte sie das Pedelec einer 68-Jährigen, welche zu diesem Zeitpunkt linksseitig den Hyundai überholen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Pedelecfahrerin und verletzte sich schwer.

Die 68-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige Hyundaifahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Brandsackerstraße gesperrt werden.

