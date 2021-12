Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 12 Uhr wurde der Brandalarm durch Rauch in einer Fachklinik in den Quadraten infolge eines weggeworfenen noch glimmenden Zigarettenstummel auf einer Station ausgelöst und die Berufsfeuerwehr rückte an. Eine Pflegekraft hatte zuvor Zigarettenstummel, die achtlos im Treppenhaus lagen, weggeräumt und in einen Mülleimer geworfen. Die Ursache konnte schnell gefunden werden, Sachschaden entstand nicht und glücklicherweise wurde auch niemand durch den Rauch verletzt.

