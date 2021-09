Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfallflucht

grauer Mitsubishi beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (9. September 2021) zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Mitsubishi Kombi, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Normannstraße abgestellt war. Die Heckschürze des Fahrzeuges wies im hinteren, linken Bereich eine Beschädigung auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell