Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Brand durch unachtsam weggeworfene Zigarette

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3 Uhr, rückte die Heidelberger Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug in die Straße Klausenpfad aus. Eine 53-jährige Bewohnerin hatte unachtsam eine brennende Zigarette in den Mülleimer ihrer Küche geworfen. Den kleinen Müllheimerbrand löschte sie selbst mit Wasser. Jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung verständigte sie dennoch die Feuerwehr. Durch Lüften der Wohnung verzog sich der Rauch schnell aus der Wohnung. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die alkoholisierte Frau konnte in ihre Wohnung zurück, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell