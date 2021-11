Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrecher gefasst

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Habichtsfang, 14.11.2021, 14.45 Uhr Zur Tatzeit sind zwei männliche Personen in die ehemalige Kurklinik am Habichtsfang eingebrochen. Hierbei wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete einer der Täter vom Tatort. Der zweite Täter konnte durch die Polizei vor Ort gefasst werden. Hierbei handelt es sich um einen 29-jährigen Ortsfremden. Bei dem Täter konnte Diebesgut in Form von Bekleidung sichergestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum noch unbekannten zweiten Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Tel.Nr. 05382-919200 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell