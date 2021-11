Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Elektrorades an der Paracelsus Roswithaklinik

Bad Gandersheim (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.11.2021, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 14.11.2021, 17:50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Elektrorad eines Patienten der Paracelsus Roswithaklinik in der Dr.- Heinrich-Jasper-Straße 2a. Das Elektrorad war mittels Kettenschloss am Vorderreifen angeschlossen. Der Täter löste den Vorderreifen vom restlichen Teil des Fahrrades ab und konnte es so entwendeten. Dem Geschädigten entstand dadurch ein Schaden von ca. 1300 EUR. Das Elektrorad ist von der Marke Triumph und in der Farbe graugrün. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Elektrorades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (Gei)

