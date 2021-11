Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: zuerst Einkaufswagen genommen um damit Getränkeflaschen zu entwenden

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße und Hildesheimer Straße, 13.11.2021 von 18:30 Uhr bis 14.11.2021 09:30 Uhr Im genannten Tatzeitraum haben bislang unbekannte Täter zunächst einen Einkaufswagen beim Netto-Markt in der Marienstraße entwendet. Mit diesem haben die unbekannten Täter dann versucht, diverse Getränkeflaschen abzutransportieren, die zuvor aus einem Eiscafe in der Hildesheimer Straße entwendet wurden. Der Einkaufswagen wurde letztlich aus unbekannten Gründen am Eiscafe zurückgelassen und die Getränkeflaschen wurden anderweitig abtransportiert. Der Schaden wird auf gut 100 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Tatnacht Personen mit einem Einkaufswagen im Stadtgebiet gesehen oder anderweitige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel. Nr. 05382-919200 (bas)

