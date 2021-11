Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Samstagabend mit einem Fahrzeug ein Auto in Ilsfeld und fuhr davon. Zwischen Montag um 19 Uhr und 21:30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Parkplatz in der Charlottenstraße geparkten Mercedes. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Bad Wimpfen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine verletzte Person und circa 1.500 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls, bei dem der Verursacher weiterfuhr. Am Montagmorgen befuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW Caddy die Kreisstraße zwischen Bad Wimpfen und Hohenstadt. Gegen 5.30 Uhr kam ihm eine unbekannte Person mit einem Auto auf seiner Spur entgegen. Um einen Zusammenprall beider Fahrzeuge zu verhindern, wich der VW-Fahrer mit seinem Auto nach rechts aus und kam im Straßengraben zum Stehen. Der oder die Unbekannte kümmerte sich anschließend nicht um den Unfall und fuhr davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn-Klingenberg: Einbruch in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Sonntag oder Montag in mehrere Schrebergärten in Heilbronn ein. Die Einbrecher begaben sich zu der Gartenanlage in der Straße "Im Bruch" in Klingenberg und verschafften sich unbemerkt Zutritt. Hierbei öffneten sie gewaltsam mehrere Gartenhäuschen und durchsuchten das Innere. Wie hoch der verursachte Sachschaden ist und was die Täter mitgenommen haben, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich an das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 31388 zu wenden.

Heilbronn-Frankenbach: Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in einen Getränkemarkt in Heilbronn ein. Gegen 2.45 Uhr begaben sich die Einbrecher zu dem Gebäude in der Würzburger Straße und öffneten gewaltsam die Haupteingangstür. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten unter anderem Bargeld. Die alarmierte Polizei war mit einem Großaufgebot an Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber vor Ort. Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter nicht aufgegriffen werden, weshalb Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeiposten Neckargartach unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell