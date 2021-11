POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2021 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn vom 23.11.2021

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Eppingen: Führungskraft feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Erster Polizeihauptkommissar Fred Walko feierte im September sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Polizei Baden-Württemberg. Seinen Dank und Anerkennung sprach Polizeipräsident Hans Becker für die jahrzehntelange verlässliche Arbeit aus. Der in Norddeutschland geborene und nun im Landkreis Heilbronn wohnhafte Fred Walko startete seine Karriere als Polizeibeamter im Jahr 1981 bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Nach seiner Ausbildung wurde er in den Streifendienst des Polizeireviers Ludwigsburg versetzt, bis er 1986 mehrere Monate als Mitarbeiter des Führungs- und Lagezentrums arbeitete und 1987 in den Streifendienst des Polizeireviers Heilbronn der damalige Polizeidirektion Heilbronn wechselte. 1991 bestand er erfolgreich das Diplom und stieg als Polizeikommissar in den gehobenen Dienst auf. In diesem Zuge wurde der Jubilar zum Polizeirevier nach Lauffen am Neckar versetzt. Dort übernahm er die Leitung einer Dienstgruppe. Nach sechs Jahren stand ein weiterer Wechsel an und Fred Walko wurde zum Polizeirevier Heilbronn versetzt. Nach weiteren knapp acht Jahren ging es zum Führungs- und Einsatzstab in des Sachbereich Personal/Organisation bis er 2014 zum Referent den Sachbereich Informationstechnik/Datenverarbeitung bestellt wurde. Im Frühjahr wechselte der Jubilar für mehrere Monate zum Führungs- und Lagezentrum, bis er im September 2018 als Leiter zum Polizeirevier Eppingen versetzt wurde. Polizeipräsident Hans Becker dankte im Rahmen eines kleinen Zusammentreffens im November für das jahrelange Engagement für die Polizei Baden-Württemberg und gratulierte zum 40-jährigen Jubiläum.

