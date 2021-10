Polizei Paderborn

POL-PB: "Tage des Einbruchschutzes" im Paderborner Kreishaus

Kreis Paderborn (ots)

(md) Ende Oktober werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Abends wird es schneller dunkel. Höchste Zeit also, den Wohnungseinbruchschutz zu überprüfen. Informationen dazu bietet die Kreispolizeibehörde Paderborn am Samstag und Sonntag (30. und 31. Oktober) von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Kreishaus Paderborn in der Aldegreverstraße an.

Die Paderborner Polizei nimmt an dem Wochenende unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" an den bundesweiten Tagen des Einbruchschutzes teil. Im Kreishaus mit dabei sind darüber hinaus zahlreiche zertifizierte Fachleute aus dem regionalen Handwerk, die sich als Partner im Netzwerk "Zuhause sicher" gemeinsam für den Schutz vor Einbrüchen einsetzen. Interessierte können sich so umfänglich zu unter anderem den Themen mechanischer Einbruchschutz an Türen und Fenstern, Brandschutz und Alarmanlagen informieren. Die Beratung ist kostenlos und auch eine Anpassung des Einbruchschutzes muss nicht teuer sein.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz und Kontakt zur Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Paderborn sind auf der Homepage https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz sowie auf den Seiten der Polizei NRW über https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer zu finden.

Einen Überblick über die zertifizierten Handwerksbetriebe gibt es hier: www.zuhause-sicher.de

Im Jahr 2020 verzeichnete die Polizei im Kreis Paderborn 304 Einbrüche in Wohnungen, 2019 waren es noch 264. Das ist ein leichter Anstieg von rund 15 Prozent und ein Grund mehr Einbrechern "den Riegel vorzuschieben".

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell