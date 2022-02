Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehr als 120 Sturmeinsätze im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (SL) - Das Sturmgeschehen bestimmte zwischen Freitagnachmittag (18.02.2022, 16.00 Uhr) und Samstag (19.02.2022, 03.00 Uhr) das Einsatzgeschehen der Polizei im Kreisgebiet. Insgesamt waren durch den Sturm "Zeynep" 122 Einsätze zu verzeichnen, wobei glücklicherweise bislang keine Personenschäden bekannt wurden. Überwiegend wurden Verkehrsbeeinträchtigungen durch umgestürzte Bäume, Äste, Bauzäune und andere Hindernisse gemeldet.

Darüber hinaus wurden kreisweit einige abgeparkte Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume, Äste, Dachziegel und Fassadenteile beschädigt. In Gütersloh kippte ein Baum auf einen Gastank und musste durch die FW gesichert werden. Eine Gefahr für Anwohner oder umliegende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt.

Insgesamt ereigneten sich kreisweit zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle mit einem geschätzten Gesamtschaden von mehr als 25.000 Euro.

Im Laufe des Abends mussten mehrere Straßen komplett für den Verkehr gesperrt werden. In Gütersloh wurde die Straße "Am Röhrbach" zwischen Hausnr. 50 und 200, in Halle (Westf.) der Grüne Weg zwischen Ortsausgang und Kreisverkehr Hengeberg sowie die Industriestraße, in Herzebrock-Clarholz die Rhedaer Str. zwischen dem Ortsausgang und der Baumschule, in Rheda-Wiedenbrück der Feldhüserweg im Bereich der Ringstraße und in Rietberg die Straße "Schlingfeld" ab der Neuenkirchener Straße gesperrt. An etlichen weiteren Örtlichkeiten sind Gehwege und Straßenteile aufgrund umherfliegender oder umgestürzter Gegenstände abgesperrt worden.

Aufgrund der Vielzahl der gemeldeten Gefahrenstellen und der damit verbundenen andauernden Beseitigung ist im Tagesverlauf des Samstages weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

