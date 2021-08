Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Brandursache ermittelt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:15 Uhr, meldete ein Zeuge den Brand von zwei Autos bei seinem Nachbarn an der Goethestraße. Polizeibeamte versuchten zunächst noch das Feuer mit einem Feuerlöscher aus dem Funkstreifenwagen zu löschen. Dies war allerdings nicht mehr möglich. Die Feuerwehr löschte letztendlich den Brand an einem VW Golf und einem Audi A3.

Noch am Vormittag nahmen Brandermittler des Polizeipräsidiums Recklinghausen die Arbeit auf. Nach aktuellen Stand der Ermittlungen handelt es sich um vorsätzliche Brandstiftung.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die beiden Autos wurden durch das Feuer komplett zerstört. An einem angrenzenden Zaun und einer Hecke entstand ebenfalls ein Schaden. Der gesamte Sachschaden wird auf mindestens 90.000 Euro geschätzt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell