Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frontalzusammenstoß auf der Lülfstraße

Recklinghausen (ots)

Auf der Lüftstraße kollidierten am Dienstag gegen 18:00 Uhr zwei Autofahrer aus Recklinghausen in Höhe des Seniorenheims. Ein 63-Jähriger fuhr auf der Lülfstraße in Richtung Norden. Eine 27-Jährige kam ihn entgegen und wechselte aus bislang unklaren Gründen auf seine Fahrspur. Hier stießen die Autos frontal zusammen.

Beide Unfallbeteiligen wurden mit leichten Verletzungen (27 J.) bzw. schweren Verletzungen (63 J.) in ein Krankenhaus gefahren.

Um die Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

