Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, fuhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Herten auf der Westerholter Straße in Richtung Osten. Aus nicht abschließend geklärten Gründen kam sie nach links von ihrer Fahrspur ab und fuhr in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit dem Auto eines 28-Jährigen aus Gladbeck.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gefahren. Bei dem 28-Jährigen konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Die 68-Jährige verletzte sich schwer.

Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte ein positives Ergebnis bei der Frau aus Herten an. Der 68-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand 40.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell