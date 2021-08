Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Seniorin in Wohnung eingeschlossen

Recklinghausen (ots)

Unter einem Vorwand verschaffte sich ein unbekannter Mann am Dienstag gegen 13:00 Uhr Zutritt zur Wohnung einer 87-Jährigen an der Memeler Straße. Der Mann hatte sich als Mitarbeiter der Stadt ausgegeben. Er entwendete Schmuck aus der Wohnung und schloss die Frau anschließend in der Wohnung im Wohnzimmer ein.

Für die Öffnung der Tür wurde die Feuerwehr angefordert. Die Frau blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, 30-40 Jahre alt, schlanke Statur, groß

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell