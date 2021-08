Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Täter erfragen Bargeldversteck

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 12:00 Uhr, wollte ein 85-jähriger Recklinghäuser gerade seine Wohnung an der Ostseestraße betreten, als er an der Tür von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten, dass in der Nähe eingebrochen worden sei. Weiterhin forderten sie ihn auf in seinen Verstecken nachzusehen, ob die Wertgegenstände noch da seien. Der Mann zeigte den Tätern die Verstecke. Die Männern nahmen Bargeld an sich.

Als dem 85-Jährigen Zweifel kamen stießen sie den Mann auf das Bett und flüchteten. Zeugen konnten beobachten, dass die beiden Männer in einen dunklen VW Touran mit Kennzeichen aus Solingen stiegen. In dem Auto wartete ein unbekannter Fahrer. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell