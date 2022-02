Polizei Gütersloh

POL-GT: Schrankenbaum wiederholt beschädigt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bereits zum zweiten Man wurde die Schranke, welche sich an dem Parkplatz eines Möbelhauses (postalisch Friedrich-Ebert Straße) befindet, beschädigt. Die bislang unbekannten Täter gingen den Schrankenbaum erstmals Ende Januar an. Ebenso beschädigten sie die Schranke (Ausfahrt Langer Weg) in der Nacht zum 12.2. (Samstag).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Beschädigungen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell