Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Sinsheim-Dühren, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, 14.01.2022 stellte der Fahrer eines Sattelzugs sein Fahrzeug in der Straße "Am Leitzelbach" ab. Als er am Montagfrüh gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass das Tankschloss "aufgestochen" und ca. 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank abgesaugt waren. Außerdem montierten die Täter einen Druckluftschlauch, der zwischen Sattelzugmaschine und -auflieger angebracht war, ab.

