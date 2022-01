Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Erneuter Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde eine Schule im Stadtteil Neckarstadt erneut von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten brachen ein Fenster des Lehrerzimmers der Schule in der Grenadierstraße auf und stiegen in den Raum ein. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke. Anschließend verließen sie auf dem gleichen Weg das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Bei einem Einbruch in die gleiche Schule in der Zeit zwischen 24.12.2021 und 27.12.2021 ließen die Einbrecher Fernseher und Tablet-PCs mitgehen. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell