Friesenheimer Insel: Brand einer Fabrikhalle - Pressemitteilung Nr. 2

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am späten Montagabend gegen 23.40 Uhr der Eingangsbereich einer Fabrikhalle in der Industriestraße in Brand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gegen 01.40 Uhr gelöscht werden. Die Halle brannte nahezu aus wobei ein Sachschaden im mittleren fünstelligen Bereich entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch den Brand bedingte Rauch zog teilweise über die Stadtteile Neckarstadt-West und Jungbusch. Laut Feuerwehr bestand jedoch keine Gefährudng für die Bevölkerung. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

