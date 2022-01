Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 26-jähriger vermisster Winfried R. wieder wohlbehalten zurückgekehrt - Fahndungslöschung

Heidelberg (ots)

Der seit 15.01.2022 vermisste 26-jährige Windried R. konnte am Montagmittag aufgrund eines Zeugenhinweises in Hockenheim aufgegriffen werden. Er ist wohlauf. Da er sich jedoch in einer mentalen Ausnahmesituation befand, wurde er vorsorglich in eine Fachklinik in Heidelberg gebracht.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt, wir bitten um Herausnahme des veröffentlichten Lichtbildes aus den Medien.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell