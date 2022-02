Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Im Bereich der Einmündung Wadersloher Straße/ Hesselerstraße ist es am Mittwochmorgen (16.02., 07.50 Uhr) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 37-jährige Fahrer eines Fords die Wadersloher Straße in Richtung Wadersloh. In Höhe der Einmündung kam es dabei aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Motorradfahrer, welcher die Wadersloher Straße in Richtung Langenberg befuhr. Der Zweirafahrer stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus nach Lippstadt gefahren. Der Ford-Fahrer und sein 12-jähriger Mitfahrer verletzten sich nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf 6000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell