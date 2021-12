Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Lennestadt (ots)

In eine Gaststätte in der Straße "Am Bahndamm" in Lennestadt-Meggen sind zwischen Dienstag (21. Dezember, 18 Uhr) und Mittwoch (22. Dezember, 14 Uhr) Unbekannte eingedrungen. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, beschädigten sie ein Fenster. Aus der Gaststätte stahlen sie Bargeld und ein Sparfach. Zudem liegt der entstandene Sachschaden bei rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

