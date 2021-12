Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Neu-Listernohl

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen (23. Dezember) gegen 7.20 Uhr auf der L 512 in Neu-Listernohl sind drei Personen verletzt worden. Zunächst befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die an dieser Stelle zweispurige Straße in Richtung Olpe. Ihm folgte eine Pkw-Fahrerin (19 Jahre). Auf der parallel verlaufenden Fahrbahn, die später nach rechts in Richtung Meinerzhagen führt, fuhr ein weiterer Pkw. In Höhe der Einmündung zur Ihnestraße wechselte dieser unvermittelt die Spur nach links und fuhr unmittelbar vor den Wagen des 24-Jährigen. Dieser musste daraufhin stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies wiederum realisierte die ihm folgende 19-Jährige zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Wagens auf. Dabei wurden sie sowie der 24-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Fahrbahn in Richtung Olpe war kurzzeitig gesperrt.

