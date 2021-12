Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit 103 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs

Finnentrop (ots)

Bereits am 16. Dezember haben Einsatzkräfte der Polizei Olpe einen 24-Jährigen gegen 18 Uhr in Finnentrop angehalten, da er deutlich zu schnell mit seinem Pkw unterwegs war. Die Beamt:innen stellten eine Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften von 103 km/h fest - dabei waren an dieser Stelle 50 km/h erlaubt. Nach Abzug der Toleranz war er also 49 km/h zu schnell. Den 24-jährigen erwarten jetzt ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte sowie eine Geldstrafe von rund 400 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell