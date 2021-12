Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Baumarkt

Finnentrop (ots)

Zwischen Samstag (18. Dezember, 18.15 Uhr) und Montag (20. Dezember, 0.20 Uhr) ist eine unbekannte Person in den Verkaufsraum eines Baumarktes in der Johannes-Scheele-Straße in Finnentrop-Bamenohl eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kletterte diese zunächst über einen Zaun, um sich zu dem Außenlager Zutritt zu verschaffen. Dann beschädigte der oder die Täter:in ein Fenster und gelang so in den Verkaufsraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

