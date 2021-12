Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 29-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montag (20. Dezember) gegen 12.30 auf der B 517 ereignet. Hier befuhren nacheinander ein 65-Jähriger, ein 57-Jähriger und eine 29-Jährige jeweils mit ihren Pkw die Straße aus Kirchhundem kommend in Fahrtrichtung Meggen. Verkehrsbedingt musste der 65-Jährige seinen Pkw zum Stillstand abbremsen. Der ihm folgende 57-Jährige tat dies ebenfalls. Nach eigenen Angaben realisierte die 29-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 57-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in den Wagen des 65-Jährigen geschoben. Durch den Aufprall verletzte sich die 29-Jährige. Ein Rettungswagenteam brachte sie umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen im jeweils vierstelligen Eurobereich.

