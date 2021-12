Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schrottdiebe unterwegs

Lennestadt (ots)

Am Freitag (17. Dezember) haben Unbekannte zwischen 8.30 und 16.30 Uhr Kabelreste und Metallschrott von einem Hinterhof einer Firma in der Straße "Zum Eulenbruch" in Kirchhundem-Welschen Ennest entwendet. Die Mitarbeiter verließen morgens den Hof und bemerkten den Diebstahl, als sie nachmittags zurückkehrten. Insgesamt stahlen die Diebe zwischen 400 und 500 kg Kabel- und Metallschrott. Der Wert liegt bei rund 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

