Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Attendorn (ots)

Am Samstagabend, den 18.12.2021, wurde gegen 22:48 Uhr die Polizeiwache Attendorn über einen Pkw informiert, welcher augenscheinlich unsicher und in Schlangenlinien auf der Finnentroper Straße fahren sollte. Bei Antreffen des besagten Pkws an einer Tankstelle konnten deutlicher Alkoholgeruch sowie Koordinationsschwierigkeiten bei der 52-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Beamten schrieben entsprechend eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

