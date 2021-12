Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Kirchhundem (ots)

Am Samstag gegen 20:20 Uhr fuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin die Landstraße 553 aus Rtg. Rhein-Weser-Turm in Rtg. Oberhundem. Vermutlich aufgrund von Nebel und Nässe kam sie zwischen zwei Serpentinen nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend auf einem Baumstumpf zum Stillstand. Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde anschließend mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

