Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter stiehlt zahlreiche Zigarettenschachteln

Olpe (ots)

Am Mittwoch (15. Dezember) hat ein Unbekannter gegen 13.20 Uhr aus einem Supermarkt in der Hauptstraße in Wenden mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Zunächst beobachtete eine Kassiererin, wie der Dieb in der Schlange vor der Kasse mit ausgebeulten Jackentaschen und einem gefüllten Jutebeutel stand, nervös wirkte und versuchte, sich an den weiteren anstehenden Kunden vorbei zu drängeln. Als der Täter bemerkte, dass die Mitarbeiterin ihn ansprechen wollte, trat er die Flucht an. Die Angestellte versuchte noch, ihn daran zu hindern, in dem sie nach der Tasche griff. Der Unbekannte stieß daraufhin die Mitarbeiterin zu Boden, sodass ihm die Flucht gelang. Er stieg in einen silbernen Pkw der Marke Opel, Modell Astra, und entfernte sich über die L714 in Richtung Olpe. Der Täter ließ die Tasche mit den Zigaretten zurück, jedoch entwendete er zahlreiche Schachteln in seinen Jackentaschen mit einem unbekannten Warenwert. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ.

Nach Zeugenangaben lässt sich der Unbekannte folgendermaßen beschreiben:

- männlich - circa. 50 bis 60 Jahre alt - circa 175 bis 185 cm groß - osteuropäischer Phänotyp - normale Statur - sehr kurze braune Haare, stellenweise Glatze - trug eine dunkelblaue Jacke und einen Mund-Nasenschutz

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell