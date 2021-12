Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wohnungseinbruch in Möllmicke

Wenden (ots)

Am Dienstag (14. Dezember) sind zwischen 16.40 Uhr und 17.45 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Dohlenweg in Möllmicke eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter:innen ein an der Rückseite des Hauses gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Hausinnere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zudem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Die Statistik zeigt es: Wohnungseinbrecher:innen sind in der dunklen Jahreszeit vermehrt aktiv. Damit Büger:innen ihr Eigentum bestmöglich schützen können, ist ein solider Einbruchschutz wichtig. Geschädigte sind oft geschockt und leiden nicht nur unter den materiellen Schäden.

Damit die Bürger:innen im Kreis Olpe sich bestmöglich schützen, bietet die Kreispolizeibehörde Olpe ganzjährig kostenlose und unabhängige Einbruchschutzberatungen. Kriminalhauptkommissar Michael Meinerzhagen und Michael Kopsan kommen entweder nach Hause oder führen in den Räumen der Kreispolizeibehörde Beratungen durch.

Weitere Informationen finden Interessierte hier: https://olpe.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-15. Zudem gibt die Polizei folgende Tipps zur Einbruchsprävention:

- Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen. - Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, denn gekippte Fenster sind offene Fenster. - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie wer ins Haus will, bevor Sie öffnen. - Tauschen Sie bei Verlust Ihres Schlüssels unverzüglich den Schließzylinder aus. - Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei Abwesenheit bewohnt erscheinen.

