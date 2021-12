Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Diebstahlversuch gesucht

Attendorn (ots)

Ein versuchter Diebstahl einer Dekorationsfigur hat sich am Mittwoch (15. Dezember) gegen 19.55 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Einmündungsbereich "Kölner Straße/ Westwall/ Auf der Feldkirmes" in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein unbekannter Täter, mit einer circa 170 cm großen Wichtelfigur aus Plüsch aus dem Geschäft zu gehen. Als er den Wichtel in Richtung Ausgang trug, sprach ihn eine Mitarbeiterin an. Daraufhin zog er einen messerähnlichen Gegenstand und bedrohte sie. Ihm gelang es, den Laden zu verlassen, woraufhin die Verkäuferin umgehend die Polizei rief.

Der Täter lässt folgendermaßen beschreiben:

- männlich - circa 15 - 20 Jahre - circa 175 cm groß - blonde Haare, keinen Bart - schlanke Statur - westeuropäischer Phänotypus - Bekleidung: schwarze Ober- und Unterbekleidung, schwarze Sturmhaube und darüber einen Motorradhelm mit schwarzem Visier

Kurz nachdem der Täter flüchtete, betraten fünf unbekannte Zeugen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren den Laden und übergaben den Wichtel der Verkäuferin. Sie gaben an, unverletzt zu sein und dass der Täter mit einem orangenen Mountainbike in Richtung Westwall geflüchtet sei. Die Zeugen und weitere Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell