Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag um 16:30 Uhr hörte ein Zeuge den Zusammenstoß eines unbekannten Autos mit einer Straßenlaterne an der Knappenstraße. Der Mann hatte ein lautes Geräusch vor seinem Wohnhaus wahrgenommen. Der Verursacher flüchtete unerkannt. An der Laterne entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

