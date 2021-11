Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Karl-Englert-Straße sind unbekannte Täter in das Verwaltungsgebäude einer Grundschule eingebrochen und haben mehr als 30 iPads gestohlen. Die Tatzeit muss zwischen dem späten Dienstagnachmittag und dem frühen Mittwochmorgen liegen. Die Täter hatten den Haupteingang zum Verwaltungsgebäude aufgebrochen, die Büroräume grob durchsucht und sind dann mit den Tablets geflüchtet.

Dorsten:

Auf der Straße Im Schöning wurde zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag in eine Pension eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten dann den Rezeptions-Bereich. Aus den Büros wurden ein Computer-Tower, ein Receiver, mehrere Fernbedienungen und Bargeld gestohlen.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Ludwigstraße sind unbekannte Täter in das dortige Ärztehaus eingebrochen. Am Montag wurden die Einbrüche in zwei Arztpraxen im Gebäude festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter auf das Baugerüst, das gerade am Haus steht, und hebelten dann jeweils Fenster auf, um einzusteigen. Aus einer Praxis wurde eine Metalldose mit Bargeld gestohlen. Aus der anderen Praxis wurde ebenfalls Bargeld gestohlen, das sich in einer Geldkassette befand. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges beoachtet haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111

