Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Linienbus

Recklinghausen (ots)

Ein 57-jähriger Fahrgast stürzte am Dienstagnachmittag in einem Linienbus auf der Herner Straße. Der Mann verletzte sich leicht. Ein 54-Jähriger Autofahrer war zuvor aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehrs auf der Herner Straße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus. Der 57-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie blieben aber fahrbereit. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell