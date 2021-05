Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten erkennen Kreditkartenbetrüger nach Videoauswertung wieder - Wohnungsdurchsuchung erfolgreich

Köln

Am 05.05.2021 gegen 23:30 Uhr erkannte eine Streife der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof einen 41-jährigen Syrer wieder, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Gesuchte hatte am 17.04.2021 eine im Fahrkartenautomaten vergessene Kreditkarte an sich genommen und sie daraufhin mehrfach benutzt. Da er keine Ausweispapiere bei sich hatte, nahmen die Beamten ihn mit zur Dienststelle, wo sie bei der Durchsuchung eine weitere fremde Kreditkarte auffanden. Die Bundespolizisten identifizierten ihn nach erneuter Sichtung der Videoaufzeichnung zweifelsfrei als Täter, er trug sogar exakt die gleiche Kleidung wie bei der Tat.

Da er nun im Verdacht stand, mindestens zwei Kreditkarten gestohlen zu haben, durchsuchten die Beamten nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln seinen Wohnraum. Dabei fanden die Polizisten neben der betreffenden Kreditkarte drei weitere fremde Ausweisdokumente, eine fremde EC-Karte und eine geringe Menge Amphetamine auf. Die Einsatzkräfte stellten das Diebesgut und die Betäubungsmittel sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen "Diebstahl", "Computerbetrug" und "Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz" ein.

