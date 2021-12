Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Unfall auf Westfälischer Straße

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich auf der Westfälischen Straße / Ecke Agathastraße am Samstag (18. Dezember 2021) gegen 14.50 Uhr ereignet. Dabei beschädigte der 52-jährige Fahrer nicht nur sein eigenes Auto, sondern auch einen Steinpoller sowie ein Verkehrszeichen. Der Fahrer gab an, dass er sich gebückt habe und nach einem Mund-Nasen-Schutz greifen wollte. Dann "knallte" es und der Pkw war bereits gegen den Poller und das Schild gestoßen. Es entstand ein Sachschaden an dem Pkw im vierstelligen sowie an dem Poller und dem Schild im dreistelligen Eurobereich.

