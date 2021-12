Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Grüner Opel Corsa beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit von Freitag (3. Dezember 2021) um 14.00 Uhr bis Montag (6. Dezember 2021) um 17.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Flanderner Straße einen grünen Opel Corsa. Der Pkw weist Lackschäden an der kompletten linken Fahrzeugseite auf. Die Höhe und Art der Beschädigung sprechen für ein größeres Kraftfahrzeug mit vermutlich gelber Lackierung, mit dem der Unfallverursacher unterwegs war, da gelbe Fremdfarbe an dem Corsa anhaftete. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell