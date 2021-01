Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grauer VW Caddy entwendet - 6.000 Euro Schaden

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Jenaer Straße 06.01.2021, 17.00 Uhr - 07.01.2021, 07.00 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag wechselte in der Jenaer Straße ein grauer VW Caddy Life unfreiwillig den Besitzer. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte ihren 15 Jahre alten Wagen am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr in der Verbindungsstraße zwischen der Jenaer Straße und der Weimarer Straße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als sie am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam war dieser verschwunden. Der entstandene Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

