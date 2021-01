Polizei Wolfsburg

POL-WOB: LKW fuhr Schlangenlinien - Fahrer mit 2,94 Promille gestoppt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Helmstedt BAB A2 06.01.2021, 19.30 Uhr

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Autofahrer ein osteuropäischer LKW gemeldet, der auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin in Schlangenlinien unterwegs war. Da sich kein Funkstreifenwagen der Bundesautobahnpolizei in der Nähe der Örtlichkeit befand, postierte sich ein Fahrzeug des Polizeikommissariats Helmstedt auf der Autobahn und konnte an der Autobahnauffahrt Helmstedt Zentrum wenig später den Sattelzug feststellen. Der Funkstreifenwagen setzte sich vor den Sattelzug und konnte den 40-Tonner an der Ausfahrt Marienborn auf den dortigen Parkplatz geleiten. Hier wurde der Fahrzeugführer durch die Beamten kontrolliert. Dabei handelte es sich um einen 38 Jahre alten Mann aus Osteuropa. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Kraftfahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattlichen Atemalkoholwert von 2,94 Promille. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin im Klinikum Helmstedt durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit in Straßenverkehr.

