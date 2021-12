Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Silberfarbener Mercedes beschädigt

Geldern (ots)

Am Montag (6. Dezember 2021) zwischen 04.40 Uhr und 14.50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Firmenparkplatz am Möhlendyck einen silberfarbenen Mercedes. Die Abdeckung des linken Rücklichtes war gebrochen, oberhalb des Rücklichtes wurde eine Delle und unterhalb wurden Kratzer festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

