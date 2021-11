Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eime - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hos) Am Mittwochnachmittag, den 17.11.2021, ist es zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus im Heinrich-Sohnrey-Weg in Eime gekommen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in das Haus ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Umständen oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

