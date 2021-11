Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Sachbeschädigungen nach Halloween

Wesel (ots)

Einen nicht gerade erfreulichen Feiertagsmorgen erlebten einige Anwohner in den Weseler Stadtteilen Fusternberg,Schepersfeld und Stadtmitte. Die Polizeibeamten der Polizeiwache Wesel und der Leitstelle nahmen mehrere Anrufe von Bürgern entgegen, die am Vormittag des 01.11.2021 Beschädigungen an ihren Fahrzeugen feststellten. Bis zur Mittagszeit nahmen die Polizeibeamten Anzeigen wegen Sachbeschädigungen auf. Nach bisherigen Ermittlungen hinterließen die Täter an 36 Fahrzeugen und einer Mauer ihre Spuren. An den Fahrzeugen waren entweder die Reifen zerstochen oder auf dem Lack befanden sich mit blauer und schwarzer Farbe Farbschmierereien. Auf ihrem Streifzug wurde auch eine Mauer nicht verschont und mit Farbe beschmiert. Die Polizei Wesel bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polzeiwache Wesel unter der Telefonnumer 0281-1070 entgegen.

